Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:28
-
вчера 21:10
-
-
-
вчера 20:27
-
-
-
-
-
-
-
Глава государства дал ряд конкретных поручений Премьер-Министру
31 Декабря 2019 12:33
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Новости по темеГлава Казахстана провел телефонный разговор с Александром Лукашенко Главы Казахстана и Узбекистана поздравили друг друга с наступающим Новым годом Расширение казахстанско-армянского сотрудничества обсудили Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян
Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Премьер-Министра Аскара Мамина о предварительных итогах социально-экономического развития страны в 2019 году.
Рассмотрены вопросы мобилизации экономики Казахстана на следующий период.
Также был обсужден ход подготовки к расширенному заседанию Правительства, которое состоится в конце января 2020 года.
Глава государства дал ряд конкретных поручений.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Премьер-министр РК, Акорда,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Текст Закона «О статусе педагога» опубликован в республиканских СМИ
- Глава Казахстана провел телефонный разговор с Александром Лукашенко
- Главы Казахстана и Узбекистана поздравили друг друга с наступающим Новым годом
- Расширение казахстанско-армянского сотрудничества обсудили Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян
- Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Сооронбаем Жээнбековым
- Президент подписал поправки в законодательство по вопросам недропользования, газа и газоснабжения
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047