Глава государства дал ряд конкретных поручений Премьер-Министру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Премьер-Министра Аскара Мамина о предварительных итогах социально-экономического развития страны в 2019 году.

Рассмотрены вопросы мобилизации экономики Казахстана на следующий период.

Также был обсужден ход подготовки к расширенному заседанию Правительства, которое состоится в конце января 2020 года.

Глава государства дал ряд конкретных поручений.