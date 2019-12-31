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Глава государства дал ряд конкретных поручений Премьер-Министру

31 Декабря 2019 12:33
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Глава государства дал ряд конкретных поручений Премьер-Министру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял Премьер-Министра Аскара Мамина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию Премьер-Министра Аскара Мамина о предварительных итогах социально-экономического развития страны в 2019 году.

Рассмотрены вопросы мобилизации экономики Казахстана на следующий период.

Также был обсужден ход подготовки к расширенному заседанию Правительства, которое состоится в конце января 2020 года.

Глава государства дал ряд конкретных поручений.


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Ключевые слова: Президент Казахстана, Премьер-министр РК, Акорда,
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