Глава государства дал поручения новому министру внутренних дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев представил нового министра внутренних дел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства провел совещание с руководящим составом министерства внутренних дел.

Открывая мероприятие, Президент сообщил, что подписал указы об освобождении от должности министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева и назначении на эту должность Марата Ахметжанова.

Глава государства отметил, что первыми, кто принял удар провокаторов и радикальных сил в ходе январских трагических событий, стали сотрудники органов внутренних дел.

По его словам, многие сотрудники полиции, оставаясь верными своему долгу, проявили стойкость и мужество при обеспечении правопорядка и безопасности граждан.

Вместе с тем Президент обратил особое внимание на необходимость обеспечения законности, соблюдения прав граждан в ходе расследования.

– Надо сказать, что эта трагедия обнажила и немало недостатков в системе органов внутренних дел. Нужно максимально извлечь уроки прошедшей трагедии, выявить и устранить все предпосылки для недопущения повторения таких событий, в том числе установить всех преступников и провокаторов для привлечения к установленной законом ответственности. Но при этом нужно жестко пресекать недозволенные методы расследования, – указал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что органы внутренних дел должны быть гарантом обеспечения правопорядка и безопасности наших граждан.

Новому министру Глава государства поручил принять все меры к повышению уровня защищенности прав и законных интересов граждан, доверия населения к полиции. Он также отметил необходимость продолжить реформу органов внутренних дел, в том числе в части внедрения сервисной модели полиции, повысить качество отбора и подготовки сотрудников.



