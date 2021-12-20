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Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана

20 Декабря 2021 16:07
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Глава государства дал поручения акиму Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял акима Нур-Султана Алтая Кульгинова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

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Президенту была представлена информация о социально-экономическом и инфраструктурном развитии столицы за 11 месяцев текущего года.

Главе государства также было доложено о реализуемых мерах по стабилизации эпидемиологической ситуации и ходе вакцинации в городе Нур-Султан.

Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по решению системных вопросов в сфере теплоснабжения, инфраструктуры, строительства социального жилья и объектов, а также обеспечению условий для развития малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест.


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#Президент Казахстана   #Нур-Султан  
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