Глава государства дал Нурлану Ногаеву ряд поручений по развитию энергетической отрасли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял министра энергетики Нурлана Ногаева. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Президент Касым-Жомарт Токаев заслушал информацию об итогах деятельности министерства за 7 месяцев текущего года и ознакомился с перспективами развития топливно-энергетического комплекса страны.

Нурлан Ногаев доложил Главе государства о реализации проекта будущего расширения и проекта по управлению устьевым давлением на месторождении Тенгиз, которые позволят увеличить добычу нефти на 12 млн тонн до конца 2022 года.

Президент также был проинформировал о том, что до 2025 года планируется реализация проектов в нефтегазохимической отрасли на общую сумму 15 млрд долларов США.

По словам министра, с начала года в эксплуатацию было введено 15 объектов возобновляемых источников энергии мощностью 432,05 МВт. До конца года планируется ввести в эксплуатацию объекты ВИЭ общей мощностью 260 МВт.

Впервые в Казахстане с 1 сентября 2020 года в рамках цифровизации отрасли аукционы на право недропользования планируют проводиться в электронном формате, что упростит процесс, обеспечит прозрачность конкурсных процедур и позволит снизить операционные издержки для предпринимателей.

По итогам встречи Глава государства дал ряд конкретных поручений по развитию энергетической отрасли.