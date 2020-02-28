+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 2 °С
USD 379.75 EUR 415.18
RUB 5.78 CNY 54.19
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Глава государства дал Аскару Жумагалиеву ряд конкретных поручений

28 Февраля 2020 13:04
Поделиться:
Глава государства дал Аскару Жумагалиеву ряд конкретных поручений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аскара Жумагалиева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Новости по теме
Премьер-Министр: 180 казахстанских предприятий заинтересованы в разработке инвестпроектов
Замедление роста прогнозируется по всем крупным торговым партнерам РК – Аскар Мамин Аскар Мамин провел совещание по вопросам развития рыбной отрасли страны в Атырау Необходимо ускорить принятие восьмого пакета мер по улучшению бизнес-климата - Аскар Мамин

Президент Казахстана был проинформирован о работе по автоматизации государственных услуг, развитию телекоммуникационной инфраструктуры, инновационной экосистемы, человеческого капитала и цифровизации отраслей экономики.

Министр сообщил Касым-Жомарту Токаеву о том, что до конца текущего года все населенные пункты, где проживает 250 и более человек, будут обеспечены мобильным высокоскоростным интернетом.

Руководитель профильного ведомства также рассказал о ходе цифровизации городов и ситуации в сфере информационной безопасности.

В завершение Глава государства дал Аскару Жумагалиеву ряд конкретных поручений.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Президент Казахстана, Акорда, Другие государственные органы, Цифровой Казахстан,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив