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    Глава государства акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью

    7 Августа 2023, 17:57

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял Уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения Светлану Жакупову. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы улучшения качества жизни населения и институционального преобразования системы социального обеспечения.

    Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений Светлане Жакуповой по обеспечению гарантий прав и законных интересов социально уязвимых слоев населения.

    В частности, он указал на необходимость проактивной работы с такими категориями, как многодетные матери, матери-одиночки, матери, воспитывающие детей-инвалидов, а также обеспечения строгого контроля над соблюдением их прав и интересов в рамках законодательства.

    Глава государства акцентировал внимание на решении проблем людей с инвалидностью, поручив проработать предложения по совершенствованию законодательной и институциональной базы, которые позволят повысить уровень жизни данной категории казахстанцев.

    В завершение Глава государства указал на важность тесного взаимодействия Уполномоченного с государственными органами и институтами гражданского общества для эффективной реализации предлагаемых подходов.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Президент Казахстана
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