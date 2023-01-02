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    Глава ФИФА призвал переименовать стадионы в каждой стране в честь Пеле

    2 Января 2023, 21:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международная федерация футбола (ФИФА) обсуждает c членами других футбольных организаций возможность переименования как минимум одного стадиона в каждой стране в честь футболиста Пеле, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sportrbc.ru.

    «Ранее мы говорили с международными федерациями на тему проведения минуты молчания в его честь перед каждым матчем местных футбольных чемпионатов. Но мы также хотим, чтобы в каждой стране был хотя бы один стадион, названный в честь Пеле. Пройдет 50, 100 лет, наши дети будут спрашивать нас о нем, все это продлит память о Пеле», — заявил Инфантино телеканалу ESPN.

    На стадионе футбольного клуба «Сантос» — «Вила Белмира» (Сан-Паулу) в 10:00 по местному времени началась церемония прощания с футболистом Пеле. Желающие могут пройти мимо гроба, который находится в центре поля под навесом. Церемония продлится сутки, после чего гроб с телом Пеле провезут по улицам города.

    Пеле — единственный футболист за всю историю, выигравший три чемпионата мира (в 1958, 1962 и 1970 годах). В 92 матчах за бразильскую сборную он забил 77 мячей. В «Сантосе» он провел большую часть своей карьеры — с 1956 по 1974 год.

    Легендарный футболист скончался 29 декабря 2022 года на 83-м году жизни.

    Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования Президенту Бразилии Жаиру Болсонару по поводу кончины легендарного футболиста, трехкратного чемпиона мира Пеле.
    Спорт Футбол
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