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    Глава ФИФА Джанни Инфантино прибыл в Казахстан с рабочим визитом

    3 Мая 2023, 11:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации футбола.

    В ходе предстоящего визита запланирована встреча главы ФИФА с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Также Джанни Инфантино примет участие в церемонии открытия финального этапа Национальной школьной девичьей лиги по футболу.

    Кроме того, президенты ФИФА и КФФ обсудят ряд вопросов по реализации совместных проектов по развитию футбола в стране.

    Отметим, это первый визит Инфантино в Казахстан в качестве главы ФИФА.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Футбол
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