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    Глава ФИДЕ посадил дерево в астанинском Сквере шахматистов

    30 Апреля 2023, 13:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович принял участие в посадке деревьев в столичном Сквере шахматистов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В свое время деревья здесь сажали экс-аким Астаны Умирзак Шукеев и Анатолий Евгеньевич Карпов (12-й чемпион мира по шахматам - прим. ред.). Эта традиция имеет особое значение. Астана на этот период стала мировой шахматной столицей, принимая при поддержке ФИДЕ чемпионат мира. Сегодня у нас отличная новость – президент ФИДЕ Аркадий Дворкович вместе с нами в этом сквере тоже посадит дерево», - сказал вице-президент Азиатской шахматной федерации Дармен Садвакасов во время посадки.

    А. Дворкович подчеркнул, что рад продолжить эту традицию.

    «Сегодня завершающий день – состоится матч тай-брейк между Дином Лиженем и Яном Непомнящим. Они определят, кто станет 17-ым чемпионом мира. Надеюсь, кто-то из них приедет и сделает еще один шаг в этой замечательной традиции. Рад оказаться участником истории такой почетной кампании», - заявил он.


    В свою очередь, руководитель столичного Управления физкультуры и спорта Самат Жылкыбаев также отметил важность данного события.

    «Благодарю мировую федерацию шахмат за то, что поддержали нас, за то, что Астана проводит сегодня такой чемпионат. Турнир проходит на очень хорошем уровне, помимо это проходит фестиваль шахмат. Очень приятно, что в Астане порядка 10 тысяч детей занимаются шахматами и самый большой бюджет у нас в стране уделяется именно на развитие шахмат», - добавил С. Жылкыбаев.

    Ранее президент международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал ход финального матча чемпионата мира по шахматам между Дином Лиженем и Яном Непомнящим.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Спорт Шахматы
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