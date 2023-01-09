Глава Федерации футбола Франции извинился за высказывания в адрес Зидана

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ сделал заявление в понедельник утром относительно своих слов в отношении бывшего игрока сборной Зинедина Зидана, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Издание L‘equipe пишет, что Ноэль Ле Грэ ранее жестко прокомментировал возможное назначение Зидана главным тренером сборной Бразилии.

«Я был бы удивлен, если бы он уехал туда (в Бразилию). Но он делает то, что хочет, меня это не касается. Если бы он попытался связаться со мной? Без шансов, я бы даже не ответил на его звонок» - приводит французская пресса слова главы Федерации футбола.

Такие выражения президента FFF вызвали много откликов, особенно со стороны члена сборной Франции Килиана Мбаппе и министра спорта Амели Удеа-Кастера.

Французский нападающий, автор нескольких голов финала Чемпионата мира в Катаре Мбаппе написал в Twitter: «Зидан - это Франция, неуважение относиться таким образом к легенде».

После этого Ноэль Ле Грэ прояснил свою позицию.

«Эти неловкие слова вызвали недоразумение. Я хотел бы принести свои личные извинения за это. Цитируемые слова абсолютно не отражают ни моих мыслей, ни моих чувств к игроку, которым он был, и тренеру, которым он стал» - сказал Ле Грэ.

На прошлой неделе стало известно, что главный тренер серебряных призеров чемпионата мира Дидье Дешам продлил контракт с национальной Федерацией FFF до 2026 года.





Фото: www.lequipe.fr