Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Глава EXA International высоко оценил стремление Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году

    8 Июня 2023, 12:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель компании EXA International Кристиан Мергелис, прибывший в Казахстан для участия в Международном форуме Астана, в мобильной студии телеканала Jibek Joly поделился своими мыслями о будущем Казахстана, его планах по диверсификации экономики и достижению углеродной нейтральности к 2060 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Говоря об истории многолетнего партнерства EXA International и Казахстана, Кристиан Мергелис рассказал, что компания существует в Казахстане уже давно. По сути, компания участвовала в организации первой встречи международных инвесторов в Алматы в 1990-х годах.

    «Прибыли несколько американских инвесторов, и они вложили деньги в сырье, в нефть и газ. С тех пор я неоднократно бывал здесь, чтобы продвигать инвестиции европейских и американских компаний в эту страну», — сказал спикер.

    Говоря о том, как Казахстан может уменьшить свою зависимость от нефти и газа и диверсифицировать свою экономику, Кристиан Мергелис заявил, что у страны есть два пути. Одним из них является преобразование нефти и газа и сырья в готовую продукцию. И второй путь - это создание новых отраслей с новыми технологиями, особенно отраслей, где стоимость транспортировки незначительна.

    К. Мергелис считает, что шансы Казахстана на цифровизацию экономики высоки. «Потому что у вас есть ряд хорошо образованных людей, которые легко могут позаботиться об этих новых разработках и улучшить технологии ИИ», — отметил он.

    Отвечая на вопрос о мерах, предпринятых EXA International для обеспечения экологической ответственности в своей деятельности в Казахстане, ее глава подчеркнул, что это очень важный вопрос.

    «Обычно мы продвигаем отрасли, в которых высоко местное содержание. И, во-вторых, что касается экологии, мы продвигаем компании, которые ставят себе высокую экологическую планку и которые могут легко работать в этом вопросе», — добавил он.

    Кристиан Мергелис также высоко оценил стремление Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

    «Я думаю, что это очень амбициозно. Мы должны быть амбициозными. Я думаю, что прогресс будет достигнут в ближайшем будущем, потому что все страны стремятся к этому», — подчеркнул спикер.

    В заключение Кристиан Мергелис высоко оценил инициативу Правительства Казахстана по проведению Международного форума Астана.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Экономика Международный форум Астана
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста