Глава Евросовета планирует посетить Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Глава Евросовета Шарль Мишель планирует посетить Казахстан и Узбекистан, передает МИА «Казинформ».

О своих планах Ш.Мишель сообщил в Twitter, отметив, что в Астану он приедет по приглашению Президента РК Касым-Жомарта Токаева. В столице Казахстана глава Евросовета намерен быть 26-27 октября, после чего отправится в Узбекистан, где проведет переговоры с Президентом Шавкатом Мирзиеевым.

«ЕС готов углублять связи с Центральной Азией и поддерживать региональное сотрудничество», - написал Шарль Мишель.

Ранее сообщалось, что 21 сентября т.г., в Нью-Йорке, на полях глобального саммита по продовольственной безопасности, Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Евросовета Шарлем Мишелем. Стороны рассмотрели перспективы укрепления стратегического партнерства между Казахстаном и Европейским союзом, уделив особое внимание развитию политического диалога и расширению торгово-экономического сотрудничества. Лидеры с удовлетворением отметили последовательную реализацию договоренностей, достигнутых по итогам официального визита Президента Казахстана в Брюссель в ноябре 2021 года.

Глава государства и Президент Европейского Совета договорились поддерживать регулярные контакты. В завершение лидер Казахстана пригласил Шарля Мишеля посетить с визитом нашу страну.

Фото: consilium.europa.eu.



