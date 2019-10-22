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    Глава Евросовета не исключил любого сценария Brexit

    22 Октября 2019, 15:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Президент Европейского совета Дональд Туск по-прежнему не исключает любого варианта Brexit, несмотря на достижение на прошлой неделе договоренности об условиях выхода Великобритании из ЕС, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Ситуация достаточно сложная, учитывая события в Великобритании на выходных и запроса британцев о продлении процесса, предусмотренного статьей 50 (Договора об Европейского союзе – прим. ред.)», - сказал Д.Туск, отчитываясь во вторник перед депутатами Европарламента в Страсбурге об итогах саммита на прошлой неделе.

    Речь идет об отказе британских парламентариев ратифицировать согласованное с ЕС соглашение о выходе Великобритании из блока в субботу и двух письмах премьер-министра Бориса Джонсона в адрес Д.Туска.

    В первом письме британский премьер, подчинившись требованию парламента, просит отложить выход Великобритании из ЕС на три месяца, а во втором – назвал новую отсрочку Brexit ошибкой.

    Продолжая свое выступление в Европарламенте, Дональд Туск сказал, что проводит консультации с лидерами стран-участниц ЕС о том, как реагировать на британскую позицию, и примет решение «в ближайшие дни».

    «Очевидно, что результат этих консультаций будет во многом зависеть от того, что решит или не решит парламент Великобритании. Мы должны быть готовы к любому сценарию», - отметил Д.Туск.

    Отметим, во вторник нижняя палата парламента Великобритании, Палата общин, приступила к рассмотрению законопроекта о Brexit, который был представлен правительством днем ранее.

    Б.Джонсон призвал депутатов поддержать законопроект, подробно описывающий процедуру упорядоченного выхода страны из ЕС на основе, заключенного соглашения с Брюсселем.

    По задумке правительства, весь процесс рассмотрения законопроекта в Палате общин должен быть завершен к четвергу, после чего документ будет передан в Палату лордов.

    Впрочем, официальные лица Лейбористской партии и Демократической юнионистской партии Северной Ирландии уже заявили, что им не хватит трех дней, чтобы детально изучить законопроект.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    Евросоюз Великобритания
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