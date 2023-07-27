Глава европейской дипломатии осудил сожжение Корана

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал в среду заявление по фактам сожжения священной книги мусульман Коран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В заявлении Европейской службы внешних действий говорится, что после недавних действий отдельных лиц в Европе, оскорбивших многих мусульман, Евросоюз вновь заявляет о своем решительном неприятии любых форм подстрекательства к религиозной ненависти и нетерпимости.

«Уважение разнообразия является основной ценностью Европейского союза. Это включает в себя уважение к другим религиозным общинам», - отмечается в сообщении ЕСВД.

Глава европейской дипломатии Ж.Боррель отметил, что осквернение Корана либо любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и является явной провокацией.

«Выражениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европейском союзе. Мы продолжаем отстаивать свободу религии, убеждений и свободу выражения мнений за границей и дома.

Настало время выступить вместе за взаимопонимание и уважение. Эти действия, совершаемые отдельными провокаторами, идут только на пользу тем, кто хочет разделить нас и наши общества», - заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности.

Как сообщалось, в Копенгагене перед зданием посольства Ирака в Дании проведена акция по сожжению копии Корана.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую любые акты по осквернению священных книг и признающая подобные действия нарушением норм международного права.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами.