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    Глава европейской дипломатии осудил сожжение Корана

    27 Июля 2023, 02:56

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сделал в среду заявление по фактам сожжения священной книги мусульман Коран, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В заявлении Европейской службы внешних действий говорится, что после недавних действий отдельных лиц в Европе, оскорбивших многих мусульман, Евросоюз вновь заявляет о своем решительном неприятии любых форм подстрекательства к религиозной ненависти и нетерпимости.

    «Уважение разнообразия является основной ценностью Европейского союза. Это включает в себя уважение к другим религиозным общинам», - отмечается в сообщении ЕСВД.

    Глава европейской дипломатии Ж.Боррель отметил, что осквернение Корана либо любой другой книги, считающейся священной, является оскорбительным, неуважительным и является явной провокацией.

    «Выражениям расизма, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости нет места в Европейском союзе. Мы продолжаем отстаивать свободу религии, убеждений и свободу выражения мнений за границей и дома.

    Настало время выступить вместе за взаимопонимание и уважение. Эти действия, совершаемые отдельными провокаторами, идут только на пользу тем, кто хочет разделить нас и наши общества», - заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политики безопасности.

    Как сообщалось, в Копенгагене перед зданием посольства Ирака в Дании проведена акция по сожжению копии Корана.

    Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, осуждающую любые акты по осквернению священных книг и признающая подобные действия нарушением норм международного права.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает акты сожжения Корана в ряде государств Северной Европы непозволительными провокациями, направленными на нагнетание напряженности в современном мире, подрыв доверия между народами и государствами.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Мировые новости
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