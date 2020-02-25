Глава европейской дипломатии: Казахстан и ЕС переворачивают страницу и начинают новую захватывающую главу

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - 1 марта вступает в полную силу Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Европейским союзом и Казахстаном, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение Представительства ЕС в Казахстане.

Этот документ нового поколения, подписанный в декабре 2015 года и временно применяемый с мая 2016 года, был ратифицирован нашей страной, всеми государствами ЕС и Европейским парламентом.

«Поскольку Казахстан стал первой страной в Центральной Азии, подписавшей Соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, широта и глубина наших отношений неизмеримо прогрессировали», - приводятся слова верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«Европейский союз является крупнейшим торговым и инвестиционным партнером страны, а Казахстан - крупнейшим торговым партнером ЕС в Центральной Азии», - добавил он.

«С вступлением в силу соглашения мы можем в полной мере воспользоваться его преимуществами - от совместных действий в области климата до экологически чистой энергии, устойчивой модернизации и расширения взаимосвязанности», - говорит Боррель.

«Мы переворачиваем страницу и начинаем новую захватывающую главу», - отметил глава европейской дипломатии.



