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    Глава Европейского совета сделал заявление по ситуации в Афганистане

    16 Августа 2021, 11:22

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского совета Шарль Мишель через социальные сети сделал заявление о ситуации в Афганистане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что находится в тесном контакте с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Боррелем и внимательно следит за развитием событий в Афганистане.

    «Безопасность граждан ЕС, персонала и их семей является приоритетом Союза в краткосрочной перспективе. Столь же ясно, что необходимо извлечь много уроков», - отметил глава Европейского совета.

    Ранее Генсек ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз Афганистан
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