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Глава Европейского совета сделал заявление по ситуации в Афганистане

16 Августа 2021 11:22
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Глава Европейского совета сделал заявление по ситуации в Афганистане

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского совета Шарль Мишель через социальные сети сделал заявление о ситуации в Афганистане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что находится в тесном контакте с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Боррелем и внимательно следит за развитием событий в Афганистане.

«Безопасность граждан ЕС, персонала и их семей является приоритетом Союза в краткосрочной перспективе. Столь же ясно, что необходимо извлечь много уроков», - отметил глава Европейского совета.

Ранее Генсек ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане.


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#Евросоюз   #Афганистан  
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Автор:

Арнур Рахимбеков

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