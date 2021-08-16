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Глава Европейского совета сделал заявление по ситуации в Афганистане
16 Августа 2021 11:22
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БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского совета Шарль Мишель через социальные сети сделал заявление о ситуации в Афганистане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
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Он отметил, что находится в тесном контакте с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Боррелем и внимательно следит за развитием событий в Афганистане.
«Безопасность граждан ЕС, персонала и их семей является приоритетом Союза в краткосрочной перспективе. Столь же ясно, что необходимо извлечь много уроков», - отметил глава Европейского совета.
Ранее Генсек ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане.
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