Глава Европейского совета сделал заявление по ситуации в Афганистане

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского совета Шарль Мишель через социальные сети сделал заявление о ситуации в Афганистане, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что находится в тесном контакте с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Ж. Боррелем и внимательно следит за развитием событий в Афганистане.

«Безопасность граждан ЕС, персонала и их семей является приоритетом Союза в краткосрочной перспективе. Столь же ясно, что необходимо извлечь много уроков», - отметил глава Европейского совета.

Ранее Генсек ООН призвал прекратить все нарушения прав человека в Афганистане.