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    Глава Европейского Совета пригласил лидеров Азербайджана и Армении в Брюссель

    20 Ноября 2021, 21:10

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейского Совета Шарль Мишель провел переговоры с лидерами Армении и Азербайджана, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    19 ноября Ш. Мишель провел телефонные переговоры с лидерами Азербайджана и Армении в развитие состоявшихся ранее консультаций по подготовке Саммита Восточного партнерства, который состоится в столице Бельгии Брюсселе 15 декабря.

    Президент Шарль Мишель предложил принять президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна для встречи в Брюсселе в рамках саммита Восточного партнерства.

    Лидеры договорились встретиться в столице Бельгии для обсуждения региональной ситуации и путей преодоления напряженности на Южном Кавказе, что поддерживает Евросоюз.

    В ходе телефонных переговоров лидеры Армении и Азербайджана также договорились установить прямую линию связи на уровне соответствующих министров обороны в качестве механизма предотвращения инцидентов.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Азербайджан Армения Евросоюз Европа
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