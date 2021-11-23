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    Глава Еврокомиссии выразила соболезнования семьям погибших в автокатастрофе в Болгарии

    23 Ноября 2021, 15:18

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования семьям и близким, погибших в автокатастрофе в Болгарии, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мои глубочайшие соболезнования семьям и друзьям тех, кто погиб в трагической автобусной катастрофе прошлой ночью в Болгарии. Также желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В эти ужасные времена Европа солидарна с вами», - написала в Twitter У. Ляйен.

    По словам официальных лиц, по меньшей мере 45 человек, в том числе 12 детей, погибли после того, как автобус разбился и загорелся в западной Болгарии.

    Инцидент произошел около 02 часов ночи местного времени на автомагистрали возле села Бознек к юго-западу от столицы страны Софии.

    Представитель министерства внутренних дел Болгарии отметил, что неясно, загорелся ли автобус, а затем разбился либо загорелся после столкновения.

    Пока официальные лица заявили, что автобус, похоже, врезался в шлагбаум.

    Транспортное средство было зарегистрировано в Северной Македонии и перевозило туристов, возвращавшихся из Турции. Семи людям удалось выбраться из автобуса, и они доставлены в больницу с ожогами.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Происшествия Евросоюз Общество Европа
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