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    Глава Еврокомиссии: В 2023 году ЕС может не хватить газа

    12 Декабря 2022, 22:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРОМ – Евросоюз запасся нужным количеством газа на текущую зиму, но в следующем году может столкнуться с нехваткой 30 млрд кубометров газа, заявила Урсула фон дер Ляйен, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deutsche Welle.

    Евросоюзу удалось запастись достаточным количеством газа на текущую зиму, но в следующем году, если Россия продолжит урезать поставки, вновь может возникнуть его нехватка. Об этом на пресс-конференции в понедельник, 12 декабря, сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ссылаясь на данные Международного энергетического агентства. «Несмотря на все что мы предприняли, в следующем году нас по-прежнему может ожидать нехватка 30 миллиардов кубометров газа», - заявила фон дер Ляйен.

    По мнению Фон дер Ляйен, Евросоюзу стоит пересмотреть бюджет и задуматься о создании отдельного фонда для крупных энергетических инвестиций, чтобы полностью отказаться от использования российского газа. Председатель Еврокомиссии не уточнила, придется ли ЕС для этой цели брать новый совместный долг, но добавила, что бюджету блока потребовалось бы «дополнение из других источников».


    Фото: Reuters
    Энергетика Евросоюз Европа Мировые новости
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