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    Глава Еврокомиссии поздравила Джо Байдена с победой на президентских выборах в США

    9 Ноября 2020, 10:03

    БРЮССЕЛЬ.КАЗИНФОРМ- Председатель Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сделала заявление по итогам президентских выборов в США, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я сердечно поздравляю г-на Джо Байдена с его победой на президентских выборах в США и с нетерпением жду встречи с ним при первой же возможности.

    Европейский Союз и Соединенные Штаты - друзья и союзники, у наших граждан самые глубокие связи. Вместе мы построили беспрецедентное трансатлантическое партнерство, основанное на общей истории и общих ценностях демократии, свободы, прав человека, социальной справедливости и открытой экономики. Это партнерство на протяжении десятилетий служит основой либерального международного порядка, основанного на правилах, и остается опорой стабильности, безопасности и процветания по обе стороны Атлантики.

    По мере того, как мир продолжает меняться и появляются новые вызовы и возможности, наше обновленное партнерство будет иметь особое значение.

    Европейская комиссия готова активизировать сотрудничество с новой администрацией и новым Конгрессом для решения насущных проблем, с которыми мы сталкиваемся, в частности: борьба с пандемией COVID-19 и ее экономическими и социальными последствиями, совместная борьба с изменением климата, содействие цифровой трансформации, которая приносит пользу людям. , укрепление нашей общей безопасности, а также реформирование основанной на правилах многосторонней системы», - говорится в заявлении Урсулы фон дер Ляйен.

    Как сообщалось, кандидат от демократической партии США Джо Байден набрал необходимые голоса выборщиков для победы на выборах президента в США.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Джо Байдена с победой на президентских выборах в США.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    США Евросоюз
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