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    Глава Еврокомиссии получила первую вакцину от коронавируса

    16 Апреля 2021, 13:54

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила первую вакцину от коронавирусной инфекции «Pfizer/BioNTech», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам ее пресс-секретаря, У.Ляйен получила инъекцию в рамках бельгийской кампании вакцинации.

    «После того как мы прошли рубеж в 100 млн прививок в ЕС, я рада, что сегодня также получила свой первый укол вакцины от COVID-19», - отметила глава Еврокомиссии.

    Кроме того, немецкие СМИ сообщают, что свою первую прививку (AstraZeneca) в пятницу собирается сделать канцлер ФРГ А.Меркель.

    Глава кабмина Германии (66 лет) входит в категорию лиц, которым могут провести вакцинацию именно этим препаратом.


    Фото: twitter.com/Ursula von der Leyen

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Здравоохранение Евросоюз Коронавирус в мире Вакцинация
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