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    Глава ЕБРР дал оценку казахстанскому AQR

    4 Марта 2020, 10:24

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сума Чакрабарти прокомментировал результаты оценки качества активов банковского сектора (ОКА, Asset Quality Rewiew – прим. ред.) AQR в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

    По его словам, AQR в Казахстане во многом повторил структуру программы, которую проводил Европейский центральный банк. В охват программы попали 14 банков, 87% активов всего банковского сектора и 90% от общего ссудного портфеля.

    «Было отрадно видеть и результаты той оценки, которая проводилась относительно качества активов 14 казахстанских банков. В целом методология обзора соответствует методологии Европейского центрального банка. Было отрадно видеть, что результат оценки не показал больших пробелов или недостатков капитала в банковской системе», - сообщил С. Чакрабарти.

    В ЕБРР считают, что результаты AQR предоставили полные данные о ситуации в банковском секторе Казахстана.

    «Благодаря этой оценке появились данные. И это поможет нам в дальнейшем определиться, в каких направлениях работать. Если говорить конкретно, в каких сегментах или каким образом оказывать содействие банковской системе, то я думаю, в первую очередь нас ожидает проведение определенного анализа», - сказал руководитель банка.

    По словам Чакрабарти, руководителям 14 банков, которые прошли оценку качества активов, предстоит принять меры для совершенствования деятельности финансовых институтов.

    «В целом считаем, что анализ, который проведен был Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка достаточно хороший и обоснованный», - отметил глава ЕБРР.

    На протяжении 8 месяцев в оценке качества активов банковского сектора участвовали более 500 сотрудников аудиторских и консалтинговых компаний, свыше 60 сотрудников Национального банка и более 70 независимых оценочных компаний.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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