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    Глава ЦИК КР озвучила явку избирателей по состоянию на 12 часов

    4 Октября 2020, 13:19

    БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Явка избирателей по состоянию на 12 часов на выборах депутатов Жогорку Кенеша КР составила 17,73% или 624 тысячи 598 человек. Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из них, по словам Н. Шайлдабековой, в Бишкеке – 16,9%, в Чуйской области – 16,88%, в Таласской области – 18,88%, в Иссык-Кульской области – 16,5%, в Джалал-Абадской области – 19,45%, в Нарынской области – 18,31%, в Оше – 21,04%, в Ошской области – 17,64%, в Баткенской области – 17,45%.

    Всего для участия в выборах зарегистрировано 3 млн 523 тысячи 532 избирателя из них 32 тыс. 602 граждан Кыргызстана за рубежом. Для голосования подготовлено 2475 избирательных участков, 45 из них - за границей.

    Автор:

    Медет Ахметов

    Выборы Кыргызстан
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