Глава Центризбиркома встретился с представителями общественности ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В рамках рабочей поездки председателя Центризбиркома Нурлана Абдирова в Западно-Казахстанскую область, как и в предыдущих регионах, состоялась большая встреча с представителями политических партий, совета ветеранов, НПО, СМИ, лидерами общественного мнения, блогерами, членами избиркомов региона. В мероприятии приняли участие порядка 300 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦИК РК.

Основным лейтмотивом встречи было разъяснение и обсуждение инициатив Главы государства по модернизации избирательного процесса, изложенных в Послании народу Казахстана от 16 марта 2022 года. Участники встречи, положительно оценив предлагаемые новшества, сделали акцент на смешанной избирательной системе при выборах органов представительной власти. При этом, по их мнению, в дальнейшей перспективе половина из числа депутатов Мажилиса Парламента должна избираться по мажоритарному принципу.

В аудитории прозвучали предложения о необходимости введения выборности акимов областей, снижения избирательного взноса, пересмотра процедуры сдачи налоговых деклараций для кандидатов в депутаты и продвижения лиц с инвалидностью.

На встрече были затронуты также вопросы формирования и деятельности избирательных комиссий, соблюдения прав и полномочий наблюдателей, их обучения на системной основе, оснащения избирательных участков камерами видеонаблюдения. В ходе содержательной и активной дискуссий прозвучали и альтернативные предложения и мнения.

Отмечена роль «Еxit poll» в выборном процессе и возможность проведения данной процедуры большим количеством независимых общественных организаций. Проведение подобного опроса, по мнению выступающих, повысит политическую культуру избирателей, а также обеспечит прозрачность выборов.

Важным пунктом пребывания председателя ЦИК была встреча с представителями молодежи различных вузов и колледжей, молодежных организаций региона. В мероприятии, которое вызвало большой интерес и прошло в формате активного и открытого диалога, приняло участие свыше 180 человек.

Как всегда, в центре внимания молодежи были вопросы внедрения дистанционного электронного голосования, его преимуществ и недостатков. Многими обозначены положительные стороны электронного вида голосования, такие как оперативность и простота. Вместе с тем, другие участники считают, что существуют также и риски, связанные с возможным внешним вмешательством в информационные системы, угрозами утечек персональных данных избирателей, низким качеством Интернета в отдаленных населенных пунктах.

Молодежь отмечает, что главным приоритетом является качественное образование. Важно также активное участие в общественно-политической жизни. По общему мнению, подобные встречи с руководством ЦИК способствуют повышению правовой грамотности и гражданской активности молодежи.

В целом, состоявшийся разговор показал заинтересованность молодежи в избирательном процессе и ее готовность принять участие в демократических преобразованиях.

Аудитория с интересом приняла участие в онлайн анкетировании по актуальным темам избирательного процесса. Результаты опроса показали следующее: 43,8 % опрошенных поддерживают внедрение дистанционного электронного голосования; 42,9 % - за смешанное электронное голосование (стационарное, дистанционное); 68,8 % респондентов считают, что кандидат в Президенты страны должен знать государственный язык и лингвистический экзамен обязателен; 61,6 % опрошенных ответили, что гражданин, имевший судимость, не может выдвигаться на выборные должности Президента, депутата, акима. Также 49,1 % респондентов ответили, что депутат, избранный по партийному списку, не может менять свою партийную принадлежность.

Подводя итоги встречи, председатель ЦИК поблагодарил молодежь региона за содержательный и заинтересованный диалог и призвал ее активно участвовать в построении Нового Казахстана.

В этот же день Нурлан Абдиров встретился с жителями сельского округа Подстепное Теректинского района и избранным 25 июля 2021 года акимом Сержаном Мадиевым. Во встрече приняли участие 82 человека.

Аким поделился своим опытом участия в выборах и отметил, что несмотря на то, что он и ранее работал в этой должности, сейчас он чувствует больше ответственности. Ведь ему необходимо оправдать доверие сельчан, отдавших свои голоса именно за него. Жители села положительно оценивают прошедшие выборы и работу избранного ими акима.

В ходе обмена мнениями были затронуты вопросы проведения дебатов с участием всех кандидатов на должность акима села, обязательного наличия высшего образования и знания законодательства.

Встречи Председателя Центризбиркома с общественностью Западно-Казахстанской области, как и в других регионах, транслировались в социальных сетях. На все вопросы, поступившие от участников всех состоявшихся встреч, представителями ЦИК были даны исчерпывающие ответы.

Следующая рабочая поездка запланирована в г.Семей на 14-15 апреля т.г.