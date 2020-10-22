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    Глава бельгийского МИДа помещена в отделение интенсивной терапии

    22 Октября 2020, 17:49

    ОСЛО. КАЗИНФОРМ - Министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, исполнявшая почти год обязанности премьер-министр в переходном Правительстве, помещена в отделение интенсивной терапии. Ранее, на прошлой неделе, ее тест на наличие коронавируса показал положительный результат, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации представителей бельгийскогофорин офиса, 45-летняя политик в сознании и может общаться. Источник из ее окружения описывает ее состояние, как стабильное.

    Действующий премьер-министр Королевства Александр де Кроо, который возглавил бельгийское Правительство всего три недели назад, пожелал Вильмес скорейшего выздоровления.

    Ранее, на прошедшей неделе, Вильмес сообщила, что инфицирование могло произойти в семейном кругу, поскольку вне дома, на открытом воздухе, она принимала все меры предосторожности.

    Бельгия, при населении чуть более 11, 5 млн. человек, с начала пандемии COVID - 19 c марта страна текущего года оказалась в числе наиболее пострадавших в Европе. В настоящее время страна переживает новую очень серьезную волну короновирусной инфекции – с прошлой недели ежедневно регистрировалось почти 10 тыс. новых случаев заражения, при среднем показателе 33 летальных исходов.


    Автор:

    Ильяс Омаров

    Бельгия
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