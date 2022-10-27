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    Глава Банка Развития Казахстана покинул пост

    27 Октября 2022, 20:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полномочия главы АО «Банк Развития Казахстана» Руслана Искакова досрочно прекращены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу по связям с общественностью Банка.

    «26 октября единственный акционер АО «Банк Развития Казахстана» – национальный управляющий холдинг «Байтерек» – досрочно прекратил полномочия председателя правления Искакова Руслана Викторовича, принявшего решение покинуть Банк по собственному желанию», - говорится в сообщении.

    Руслан Искаков занимал пост председателя правления БРК с февраля 2022 года. За период его работы в качестве главы Банка была проведена работа по реформированию основных бизнес-процессов, подтверждены международные рейтинги БРК на уровне страновых, привлечено более $800 млн прямых иностранных инвестиций, в том числе благодаря успешному выпуску еврооблигаций.

    Фото: kazakhexport.kz

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

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