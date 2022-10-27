Глава Банка Развития Казахстана покинул пост

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полномочия главы АО «Банк Развития Казахстана» Руслана Искакова досрочно прекращены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на службу по связям с общественностью Банка.

«26 октября единственный акционер АО «Банк Развития Казахстана» – национальный управляющий холдинг «Байтерек» – досрочно прекратил полномочия председателя правления Искакова Руслана Викторовича, принявшего решение покинуть Банк по собственному желанию», - говорится в сообщении.

Руслан Искаков занимал пост председателя правления БРК с февраля 2022 года. За период его работы в качестве главы Банка была проведена работа по реформированию основных бизнес-процессов, подтверждены международные рейтинги БРК на уровне страновых, привлечено более $800 млн прямых иностранных инвестиций, в том числе благодаря успешному выпуску еврооблигаций.

Фото: kazakhexport.kz

