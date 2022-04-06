Глава АО «Самрук-Казына» рассказал о приоритетных проектах Президенту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности фонда «Самрук-Казына» за три месяца 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Алмасадам Саткалиев доложил Президенту о производственных, финансовых показателях Фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации Фонд достиг запланированных показателей на данный момент, ожидается, что такая динамика сохранится и в текущем году.

Председатель правления также сообщил Главе государства о ходе реализации приоритетных проектов фонда и возможном расширении их перечня.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО «Самрук-Казына».

Фото: akorda.kz







