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    19:26, 05 Апрель 2022 | GMT +6

    Глава АО «Самрук-Казына» рассказал о приоритетных проектах Президенту

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Глава государства принял председателя правления АО «Самрук-Казына» Алмасадама Саткалиева. Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет о результатах деятельности фонда «Самрук-Казына» за три месяца 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Алмасадам Саткалиев доложил Президенту о производственных, финансовых показателях Фонда и прогнозах на текущий год. Согласно предоставленной информации Фонд достиг запланированных показателей на данный момент, ожидается, что такая динамика сохранится и в текущем году.

    Председатель правления также сообщил Главе государства о ходе реализации приоритетных проектов фонда и возможном расширении их перечня.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд конкретных поручений, касающихся деятельности АО «Самрук-Казына».


    Фото: akorda.kz



    Теги:
    Президент Президент Казахстана Главная Экономика ФНБ «Самрук Казына»
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