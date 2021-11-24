Глава АО «KEGOC» покинул свой пост

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 24 ноября 2021 года состоялось внеочередное Общее собрание акционеров АО «KEGOC», в ходе которого были произведены кадровые назначения. По личной инициативе Бакытжана Кажиева досрочно были прекращены его полномочия в качестве председателя правления и члена совета директоров АО «KEGOC», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт АО «KEGOC».

Решением внеочередного Общего собрания акционеров АО «KEGOC» председателем правления АО «KEGOC» сроком на три года был назначен Каныш Молдабаев, его полномочия в качестве председателя совета директоров АО «KEGOC» были также досрочно прекращены.

Председателем совета директоров KEGOC был избран Суиншлик Тиесов.

Также принято решение избрать Ерната Бердигулова членом Совета директоров АО «KEGOC» в качестве представителя интересов АО «Самрук-Қазына».

Срок полномочий Тиесов С.А. и Бердигулова Е.К. определен на срок до истечения срока полномочий Совета директоров АО «KEGOC» в целом.

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Молдабаев Каныш Танирбергенович имеет более 25 лет управленческого опыта. Трудовую деятельность начал в августе 1987 года в должности электрослесаря Баянаульского района электрических сетей Павлодарской области. С 1987 по 1999 годы работал на различных должностях от эксплуатации и ремонта до первого руководителя Баянаульского района электрических сетей Павлодарской области. С 1999 по 2003 годы работал заместителем акима Баянаульского района Павлодарской области. С 2003 по 2004 годы прошел обучение в Академии государственной службы при Президенте Республики Казахстан. После завершения обучения, с 2004 по 2007 год работал начальником Управления электроэнергетики Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. Затем перешел на работу в АО «KEGOC», с 2007 по 2009 годы – директор филиала АО «KEGOC» «Северные МЭС», с 2009 по 2011 годы – директор Департамента развития НЭС. С 2011 по 2012 годы работал директором по управлению индустриальными активами АО «Самрук-Қазына». С 2012 по 2018 годы работал на различных должностях в АО «Самрук-Энерго» от директора Департамента инновационно-технологической политики и развития, Управляющего директора по развитию и продажам-члена Правления до Первого заместителя Председателя Правления. С 2018 по 2019 годы работал Заместителем Генерального директора АО «Казахстанские атомные электрические станции».

С апреля 2019 года по настоящее время является руководителем сектора «Энергетика», директором Дирекции энергетических и горнорудных активов АО «Самрук-Қазына».

Также с апреля 2021 года по настоящее время Каныш Танирбергенович является председателем совета директоров АО «KEGOC».





Тиесов Суиншлик Амирхамзиевич окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина по специальности – инженер-электрик, является кандидатом технических наук.

Имеет следующий опыт работы: 1968-1969 гг. – инженер центральной диспетчерской службы РЭУ «Целинэнерго», г. Целиноград; 1969-1971 гг. – инженер, старший инженер отдела релейной защиты и автоматики НИИиПИ «Энергосетьпроект», г. Алма-Ата; 1971-1984 гг. – старший инженер, начальник сектора, начальник службы оптимизации электрических режимов ОДУ Министерства энергетики и электрификации Казахской ССР, г. Алма-Ата;

1984-1987 гг. - Заместитель Генерального директора по электрическим сетям ПЭО «Целинэнерго», г. Целиноград;

1987-1989 гг. – Главный инженер ПЭО «Гурьевэнерго», г. Гурьев;

1989-1995 гг. – Генеральный директор ПЭО «Атырауэнерго» («Гурьевэнерго»), г. Атырау, г. Гурьев;

1995-1997 гг. – заместитель Министра, Первый заместитель Министра энергетики и угольной промышленности РК, г. Алматы; 1997-1999 гг. – директор Департамента энергетики, индустрии и торговли РК, г. Алматы, г. Акмола; 1999-2000 гг. – председатель Комитета по государственному энергетическому надзору РК, г. Астана; 2000-2001 гг. – вице-президент ОАО «KEGOС», г. Алматы; 2001-2004 гг. – директор Акмолинского филиала ОАО «KEGOС», г. Астана; 2004-2016 гг. – председатель правления АО «КОРЭМ» (Казахстанский оператор рынка электрической энергии и мощности); с октября 2016 года по настоящее время – член Совета директоров АО «KEGOС», представитель АО «Самрук-Қазына».

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Бердигулов Ернат Кудайбергенович имеет опыт работы в Проектном офисе по внедрению Системы Управленческой Отчетности (СУО) АО «Самрук-Қазына» (2011-2012гг.), был директором Департамента по аналитической поддержке, директором Департамента стратегического развития, директором Департамента по управлению проектами АО «Самрук-Энерго» (2013-2018гг.), аналитиком Дирекции по управлению активами АО «Самрук-Қазына» (2019-2021гг.), с апреля 2021 года является Со-Управляющим директором по стратегии, устойчивому развитию и цифровой трансформации АО «Самрук-Қазына».

Ернат Кудайбергенович окончил: University of Warwick в Великобритании - Магистр бизнес администрирования (2015-2018 гг.); University of Toronto по специальности Государственная Политика и Международные Отношения (направление – Международная экономика) (2007-2010 гг.); Marysville Pilchuck High School по программе обмена будущих лидеров (FLEX) (2004-2005 гг.).



