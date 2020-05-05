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    Глава алматинской полиции посетил ветеранов

    5 Мая 2020, 11:00

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В канун 75-ой годовщины Победы над фашистской Германией алматинские полицейские оказали внимание ветеранам войны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов посетил пятерых участников ВОВ, cемерых приравненных к ветеранам ВОВ и 61 труженика тыла.

    «Даже после окончания войны эти люди встали на защиту прав и покоя граждан, самоотверженно сражались с преступностью. Многие годы своей жизни они отдали поддержанию общественного порядка в обществе. К сожалению, участников войны среди ветеранов ОВД с каждым днем становится меньше, поэтому мы стараемся каждому из них уделить внимание и оказать необходимую помощь. Не забываем их подвиги и чтим историю. 75-ая годовщина Победы в ВОВ совпала с непростым для мирового сообщества временем. Но оставить без внимания ветеранов мы не могли: от имени министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева вручили вчерашним бравым солдатам грамоты, юбилейную медаль, денежную премию и продовольственную помощь», – сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.


    Ветеран Великой Отечественной войны Камбар Амирулы заявил, что столько внимания со стороны руководства городской полиции, которое оказывается не только в преддверии праздников, а вообще в целом, свидетельствует о том, что их подвиги не забыты, что не зря тысячи бравых солдат пали смертью храбрых, защищая Отечество от врага.

    «Сегодня я испытываю чувство радости за то, что наши дети и внуки живут под мирным небом, а также чувство удовлетворенности за наших преемников, которые стоят на охране общественного порядка и дают достойный отпор преступности», – отметил ветеран Великой Отечественной войны Камбар Амирулы.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА МВД РК
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