Глава алматинской полиции посетил ветеранов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В канун 75-ой годовщины Победы над фашистской Германией алматинские полицейские оказали внимание ветеранам войны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

Начальник ДП Алматы Канат Таймерденов посетил пятерых участников ВОВ, cемерых приравненных к ветеранам ВОВ и 61 труженика тыла.

«Даже после окончания войны эти люди встали на защиту прав и покоя граждан, самоотверженно сражались с преступностью. Многие годы своей жизни они отдали поддержанию общественного порядка в обществе. К сожалению, участников войны среди ветеранов ОВД с каждым днем становится меньше, поэтому мы стараемся каждому из них уделить внимание и оказать необходимую помощь. Не забываем их подвиги и чтим историю. 75-ая годовщина Победы в ВОВ совпала с непростым для мирового сообщества временем. Но оставить без внимания ветеранов мы не могли: от имени министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева вручили вчерашним бравым солдатам грамоты, юбилейную медаль, денежную премию и продовольственную помощь», – сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.





Ветеран Великой Отечественной войны Камбар Амирулы заявил, что столько внимания со стороны руководства городской полиции, которое оказывается не только в преддверии праздников, а вообще в целом, свидетельствует о том, что их подвиги не забыты, что не зря тысячи бравых солдат пали смертью храбрых, защищая Отечество от врага.

«Сегодня я испытываю чувство радости за то, что наши дети и внуки живут под мирным небом, а также чувство удовлетворенности за наших преемников, которые стоят на охране общественного порядка и дают достойный отпор преступности», – отметил ветеран Великой Отечественной войны Камбар Амирулы.



