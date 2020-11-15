Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Глава агентства по лекарственным средствам ЕС назвал предварительные сроки вакцинации

    15 Ноября 2020, 17:09

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейское агентство по лекарственным средствам планирует выработать свое решение о применении первой вакцины против нового коронавируса до конца 2020 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если данные о безопасности и эффективности вакцины будут обнадеживающими, мы можем дать «зеленый свет» первой вакцине к концу года и начать ее распространение с января 2021 года», - сообщил Гвидо Раси, директор Европейского агентства по лекарственным средствам.

    В компетенции Европейского агентства по лекарственным средствам разрешение и контроль над медицинскими препаратами в ЕС. Решение агентства является заключительным, и позволяет лабораториям продавать лекарства на всей территории Евросоюза.

    В агентстве рассчитывают, что в 2021 году будут доступны 6-7 различных вакцин от COVID-19.

    Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия закупила 300 млн доз вакцины разрабатываемой компанией Pfizer.

    По словам руководителя уполномоченного органа ЕС, если вакцина будет выпущена на рынок в январе следующего года, то ее первый положительный эффект на распространение вируса будет ощутимым через пять-шесть месяцев, в основном летом 2021 года.

    «Очевидно, что сразу не удастся вакцинировать всех, но мы начнем с наиболее уязвимых категорий, таких как пожилые люди и медицинские работники, которые начнут блокировать пути распространения болезни, - сказал Г. Раси.

    Он считает, что более половины населения Европы нуждается в вакцинации, и чтобы увидеть снижение уровня пандемии потребуется не менее 500 млн доз.

    «Чтобы вакцинировать всех, потребуется не менее года, и если все пойдет хорошо, то в конце 2021 года, у нас будет достаточная иммунизация», - уверен руководитель Европейского агентства по лекарственным средствам.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Евросоюз
    Новости по теме
    Новости по теме
    Евросоюз должен измениться - Олаф Шольц
    Европарламент почтил минутой молчания память жертв массовых убийств в Сербии
    В Европарламенте прошел день открытых дверей
    Более 19 тысяч казахстанцев умерли от коронавируса с начала пандемии
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров