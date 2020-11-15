Глава агентства по лекарственным средствам ЕС назвал предварительные сроки вакцинации

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ – Европейское агентство по лекарственным средствам планирует выработать свое решение о применении первой вакцины против нового коронавируса до конца 2020 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

«Если данные о безопасности и эффективности вакцины будут обнадеживающими, мы можем дать «зеленый свет» первой вакцине к концу года и начать ее распространение с января 2021 года», - сообщил Гвидо Раси, директор Европейского агентства по лекарственным средствам.

В компетенции Европейского агентства по лекарственным средствам разрешение и контроль над медицинскими препаратами в ЕС. Решение агентства является заключительным, и позволяет лабораториям продавать лекарства на всей территории Евросоюза.

В агентстве рассчитывают, что в 2021 году будут доступны 6-7 различных вакцин от COVID-19.

Напомним, на прошлой неделе Европейская комиссия закупила 300 млн доз вакцины разрабатываемой компанией Pfizer.

По словам руководителя уполномоченного органа ЕС, если вакцина будет выпущена на рынок в январе следующего года, то ее первый положительный эффект на распространение вируса будет ощутимым через пять-шесть месяцев, в основном летом 2021 года.

«Очевидно, что сразу не удастся вакцинировать всех, но мы начнем с наиболее уязвимых категорий, таких как пожилые люди и медицинские работники, которые начнут блокировать пути распространения болезни, - сказал Г. Раси.

Он считает, что более половины населения Европы нуждается в вакцинации, и чтобы увидеть снижение уровня пандемии потребуется не менее 500 млн доз.

«Чтобы вакцинировать всех, потребуется не менее года, и если все пойдет хорошо, то в конце 2021 года, у нас будет достаточная иммунизация», - уверен руководитель Европейского агентства по лекарственным средствам.



