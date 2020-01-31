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    Глава агентства «Хабар» встретился с руководителем Европейского вещательного союза

    31 Января 2020, 16:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Агентство «Хабар» Ерлан Бекхожин встретился с руководством Европейского вещательного союза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

    В рамках встреч, организованных по приглашению Европейского вещательного союза (ЕВС), были обсуждены ключевые направления сотрудничества между двумя организациями. В частности, были проведены переговоры с генеральным директором Н. Карраном, главами Департамента телевизионных проектов М. Трастамом, Департамента по прямым трансляциям Ю. Санном, Департамента по отношениям с членами союза Д. Маззони, старшим менеджером по продажам спортивных прав С. Боннар, а также руководителями Департамента технологий и инноваций, отделов новостей и цифровых новостей.

    В ходе встречи с Н. Карраном были подведены итоги взаимодействия в 2019 году, включая результаты регулярного обмена опытом в сфере технического обеспечения и новшеств медийного рынка, обсуждение вопросов членства Агентства «Хабар» в ЕВС. Отдельное внимание было уделено возможностям сотрудничества в рамках совместных проектов с ЕВС.

    Телеканалы Агентства «Хабар» обеспечивают своего зрителя публицистическими, развлекательными, музыкальными, спортивными программами, и в ходе встречи с М. Трастамом и Ю. Санном были рассмотрены дальнейшие возможности сотрудничества с ЕВС по части участия и трансляции телевизионных проектов. Была также достигнута договоренность с С. Боннар о возможности приобретения спортивного контента.

    В структуру Агентства «Хабар» входит национальный спутниковый телевизионный канал Республики Казахстан «Казах ТВ», который вещает посредством спутников и доступен для зрителей в 118 странах мира. В этой связи, по части технического обеспечения стороны рассмотрели возможность сотрудничества с учетом новейших тенденций по способам передачи информации. Проведенные переговоры актуализировали необходимость регулярного обмена мнениями между двумя организациями, дальнейшего усиления партнерства, а также развития совместных медийных проектов.

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    СМИ Связь, ТВ, IT
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