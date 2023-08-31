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    Глава АДГС призвал молодежь принять участие в отборе в Президентский кадровый резерв

    31 Августа 2023, 17:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по делам государственной службы Дархан Жазыкбаев призвал молодежь принять участие в отборе Президентский молодежный кадровый резерв, передает МИА «Казинформ».

    Д. Жазыкбаев напомнил, что 1 сентября, стартует очередной отбор в Президентский молодежный кадровый резерв.

    «Президентский молодежный кадровый резерв, как отметил Глава государства, «это социальный лифт для перспективной молодежи и в то же время механизм формирования нового мышления, внедрения новых подходов в работе госаппарата», - отметил он.

    По словам Д.Жазыкбаева, участие в отборе позволит талантливой молодежи направить свои знания и потенциал на формирование новой культуры управления.

    «Приглашаю образованных, трудолюбивых молодых людей, желающих добросовестно служить на благо страны, принять участие в отборе в Президентский молодежный кадровый резерв. Желаю всем удачи!» - заключил председатель АДГС.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Президентский кадровый резерв Госслужба
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