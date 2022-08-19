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      Международная деятельность Казахстана. Внешняя политика

    Гизат Нурдаулетов принял участие во встрече секретарей советов безопасности стран ШОС

    19 Августа 2022 17:49

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте состоялась семнадцатая встреча секретарей советов безопасности (ВССБ) государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, в которой принял участие помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    В ходе мероприятия был обсужден широкий круг вопросов, связанных с ситуацией в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС.

    Стороны обменялись мнениями по основным аспектам дальнейшего развития сотрудничества в таких сферах, как противодействие терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, обеспечение международной информационной безопасности.

    Было отмечено, что одним из ключевых факторов сохранения мира и безопасности в регионе ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Стороны выступили за становление этой страны в качестве независимого, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

    Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по важнейшим направлениям деятельности ШОС, высказал ряд предложений по дальнейшему гармоничному развитию организации с учетом интересов нашей страны.

    Помощник Президента Республики Казахстан – секретарь Совета Безопасности подчеркнул особую актуальность совместной поддержки одобренной со стороны ООН инициативы Казахстана по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

    По итогам заседания участники мероприятия подписали соответствующий протокол. Было принято решение о проведении следующей встречи секретарей советов безопасности государств-членов ШОС в Республике Индия.

    На полях 17-й встречи секретарей советов безопасности ШОС Гизат Нурдаулетов также провел двусторонние встречи с секретарем Совета Безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктором Махмудовым, секретарем Совета Безопасности Российской Федерации Николаем Патрушевым, секретарем Отдела Национальной Безопасности Исламской Республики Пакистан Аамиром Хасаном и секретарем Совета Национальной Безопасности Монголии Жадамбыном Энхбаяром. На встречах были обсуждены проблемы глобальной и региональной безопасности, а также актуальные вопросы двустороннего взаимодействия Республики Казахстан с партнерами по Шанхайской организации сотрудничества.


    Фото: akorda.kz
    #Внешняя политика Казахстана #ШОС #Узбекистан #Другие государственные органы
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