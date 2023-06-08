Гизат Нурдаулетов принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 8 июня в Минске состоялось заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, в котором принял участие Помощник Президента – Секретарь Совета Безопасности Гизат Нурдаулетов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

В ходе встречи секретари советов безопасности обменялись мнениями по международной и региональной обстановке, обсудили текущую ситуацию в зоне ответственности Организации и меры по нейтрализации актуальных вызовов и угроз, включая распространение международного экстремизма и терроризма, киберпреступлений, незаконного оборота наркотиков.

Гизат Нурдаулетов проинформировал коллег о позиции Казахстана по актуальным направлениям работы ОДКБ.

По итогам заседания подписан ряд документов, направленных на дальнейшее совершенствование взаимодействия в рамках Организации.

В этот же день участников встречи принял Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Очередное заседание Комитета секретарей советов безопасности, с учетом председательства в ОДКБ Беларуси, состоится в Минске в четвертом квартале 2023 года, накануне сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.



