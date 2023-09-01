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    Гизат Нурдаулетов назначен секретарем Совета безопасности РК

    1 Сентября 2023, 16:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Нурдаулетов Гизат Дауренбекович назначен секретарем Совета безопасности Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Родился в Алматинской области. Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, юрист (1986).

    Трудовая деятельность: юрист колхоза (1987-1990); работа в органах прокуратуры (1990-1996); работа в органах Государственного следственного комитета РК (1996-1997); работа в органах Комитета национальной безопасности РК (1997-2007); начальник департамента Комитета национальной безопасности по Алматинской области (2007-2017); первый заместитель Генерального прокурора РК (2017-2019); Генеральный прокурор Республики Казахстан (2019-2022).

    С февраля 2022 года был помощником Президента Республики Казахстан – секретарем Совета безопасности Республики Казахстан.

    Награжден орденами «Айбын» второй степени, «Даңқ» второй степени.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Назначения Совбез РК
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