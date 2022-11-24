Гитару основателя ансамбля «Дос-Мукасан» выставят на аукцион

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Основатель и первый руководитель ансамбля «Дос-Мукасан» Досым Сулеев передал свою гитару 1974 года на аукцион XIII Зимнего благотворительного бала, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Досыма Сулеева, именно на этой гитаре была написана песня «Жан досым», которая стала хитом.

«Мы ее купили, будучи еще студентами, за деньги, которые мы получили, отработав на сельхозработах. В то время студентам платили. Мы сложились и купили гитары. Поскольку мы жили в общежитии, а в общежитие с собой электрогитару или пианино не возьмешь, поэтому купили простые гитары и играли в общежитии для девушек, которые с нами жили. Собирались по разным поводам, дни рождения и другие. У нас было три гитары, эту гитару мы купили последней», - рассказал об истории появления инструмента Досым Сулеев.

Он пояснил, что гитара ему досталась в качестве прощального подарка, чтобы не забывать в Москве о музыке и продолжать сочинительство, когда участники ансамбля разошлись по разным путям. К тому времени уже были известны такие его песни, как «Той жыры», «Алматы түні». После чего и была написана песня «Жан досым».

«Если человек не заботится о молодежи, о детях и о своем будущем, то у него нет головы, а если он не проявляет жалость, сострадание к людям, особенно к детям – у него нет сердца. Поэтому я здесь. Поскольку я первый руководитель ансамбля, основатель, от имени ансамбля хотел бы вручить вещи, которые стали для нас реликвией, чтобы в дальнейшем фонд «Болашак» на своем аукционе продал чуть больше ее стоимости, а на вырученные деньги оказали помощь в воспитании, образовании, лечении детей с особо тяжелыми болезнями», - добавил Досым Сулеев.

По данным благотворительного фонда, за 10 лет собрали более 800 млн тенге. Благодаря этим деньгам открыто 70 специализированных реабилитационных учреждений, 46 кабинетов поддержки инклюзии, более 700 детей с аутизмом и другими особенностями развития пошли в школу, присуждено более 100 образовательных и проездных грантов детям из малообеспеченных семей и людям с особыми потребностями.

XIII Зимний благотворительный бал состоится в Астане 8 декабря.





Видео: Анеля Касымова



