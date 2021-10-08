Гиперраспространителями КВИ назвал школьников Жандарбек Бекшин

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал о заболеваемости коронавирусом среди школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы уделяем приоритетное внимание заболеваемости школьников, потому что школьники – это гиперраспространители инфекции. На сегодня у нас 287 тысяч человек учатся в офлайн-формате, из них с 1 сентября заболели 1287 человек, из которых 15 попали в инфекционные стационары, остальные в легкой форме, находятся дома. Понятно, что уже определенное время прошло. Из них сейчас уже более 900 вернулись в классы. Учеба продолжается», – сказал Жандарбек Бекшин на брифинге в СЦК.

По его словам, школьники, которые учатся в офлайн-режиме, меньше болеют, чем те, кто учится в онлайн-формате.

«Если говорить о тех, кто учится в онлайн-режиме, то зараженных 1039 человек. Мы в процентном соотношении видим, что при офлайн-обучении заболели 0,45% от числа всех учащихся офлайн, среди обучающихся онлайн – 5,4%. Эти цифры говорят о том, что заболеваемость школьников, которые учатся в традиционном формате, в 12 раз ниже, чем у тех, кто учится в онлайн-формате. Причина в том, что в школах мы развернули трехуровневую защиту учащихся, строгий контроль, соблюдение всех режимов ограничительных мероприятии. Это дает эффект», - подчеркнул главный санврач города.

Он также добавил, что с 1 сентября в городе не закрывали на карантин ни одну школу и смену.

«На сегодня ни одна школа и ни одна из смен не закрывались на карантин. Школы закрываются в том случае, если поражается свыше 30% класса. Таких фактов у нас нет. Наоборот, мы видим, что заболеваемость среди учащихся снижается. Если в августе суточная заболеваемость среди учащихся была свыше 100 случаев в сутки, сейчас заболеваемость снизилась до 38-42 случаев в сутки. На лицо снижение заболеваемости», – заключил Ж. Бекшин.