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    Гинцбург: купившие сертификаты о вакцинации могут стать источником развития новых штаммов

    18 Ноября 2021, 13:02

    МОСКВА. ТАСС -КАЗИНФОРМ - Граждане, которые вместо вакцинации от ковида покупают соответствующий сертификат, не только ставят под угрозу жизни окружающих их людей, но и могут стать источниками формирования новых штаммов коронавируса. Об этом заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Они являются рассадником новых штаммов и ставят под угрозу жизни своих близких, детей, старших», - сказал ученый.

    Он добавил, что люди, покупающие сертификаты, мало того что тратят деньги, но и подвергают себя смертельной опасности. «В этих условиях, когда у нас в стране полностью бесплатная вакцинация, созданы более 15 тысяч пунктов вакцинации, я просто не понимаю этих людей», - заключил Гинцбург.

    Как сообщало ранее МИА «Казинформ», семь граждан Казахстана рассказали о своих липовых прививочных паспортах в Павлодарской области.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Россия Коронавирус в РК Коронавирус в мире Вакцинация Подделка ПЦР-справок и паспорта вакцинации
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