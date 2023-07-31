Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.81 eur/kzt 489.28

    rub/kzt 4.53 cny/kzt 61.59
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Гимнастка Елжана Таниева завоевала «серебро» и «бронзу» на Универсиаде в Чэнду

    31 Июля 2023, 14:32

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская гимнастка Елжана Таниева завоевала две медали в состязаниях по художественной гимнастике на Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Елжана Таниева в упражнениях с мячом за свое выступление получила от судей 31 750 баллов, что позволило ей занять второе место. На первой позиции – гимнастка из Венгрии, на третьем – Болгарии.

    Также казахстанская гимнастка стала бронзовым призером в выступлении с обручем, заработав 31 300 балов. «Золото» досталось гимнастке из Украины, «серебро» - спортсменке из Азербайджана.

    Кроме того, в понедельник казахстанская лучница Диана Турсынбек в финале соревнований по стрельбе из лука стала серебряным призером. Она уступила спортсменке из Южной Кореи со счетом 6:2.

    В «копилке» сборной Казахстана восемь медалей – четыре «серебра» и столько же «бронзы».

    31-я Всемирная летняя Универсиада в Чэнду продлится до 8 августа.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада спортсмены Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Куат Хамитов объявил дату следующего боя
    II Игры стран СНГ завершились. Какой была и чем запомнилась церемония закрытия
    Число погибших в результате селя в Китае возросло до 21 человека
    «Барыс» проиграл все матчи и стал последним в группе на турнире в Казани
    Популярное
    1 Какие строительные компании занесут в «черный список» в Астане
    2 Дождь и мокрый снег: в Алматы и 12 областях объявлено штормовое предупреждение
    3 Останки «ребенка-вампира» найдены при раскопках в Польше
    4 В ближайшие 5 лет тарифы на услуги водоснабжения в Астане могут вырасти в пять раз
    5 Строитель упал с 16 этажа в Астане