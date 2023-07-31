Гимнастка Елжана Таниева завоевала «серебро» и «бронзу» на Универсиаде в Чэнду

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская гимнастка Елжана Таниева завоевала две медали в состязаниях по художественной гимнастике на Всемирной летней Универсиаде в китайском Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Елжана Таниева в упражнениях с мячом за свое выступление получила от судей 31 750 баллов, что позволило ей занять второе место. На первой позиции – гимнастка из Венгрии, на третьем – Болгарии.

Также казахстанская гимнастка стала бронзовым призером в выступлении с обручем, заработав 31 300 балов. «Золото» досталось гимнастке из Украины, «серебро» - спортсменке из Азербайджана.

Кроме того, в понедельник казахстанская лучница Диана Турсынбек в финале соревнований по стрельбе из лука стала серебряным призером. Она уступила спортсменке из Южной Кореи со счетом 6:2.

В «копилке» сборной Казахстана восемь медалей – четыре «серебра» и столько же «бронзы».

31-я Всемирная летняя Универсиада в Чэнду продлится до 8 августа.