Гимнастка Адилханова не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио

ТОКИО.КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх в рамках соревнований по художественной гимнастике состоялась квалификация в индивидуальном многоборье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстан в этом виде программы представлен Алиной Адилхановой.

В сумме спортсменка набрала 83,800 балла. Однако для выхода в финал данного результата не хватило. Адилханова смогла занять только 21-е место. В финал же проходили десять лучших спортсменок. Промежуточное первое место осталось за россиянкой Диной Авериной — 106,300.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров