Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Гимнастка Адилханова не смогла пробиться в финал Олимпийских игр в Токио

    6 Августа 2021, 16:19

    ТОКИО.КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх в рамках соревнований по художественной гимнастике состоялась квалификация в индивидуальном многоборье. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Казахстан в этом виде программы представлен Алиной Адилхановой.

    В сумме спортсменка набрала 83,800 балла. Однако для выхода в финал данного результата не хватило. Адилханова смогла занять только 21-е место. В финал же проходили десять лучших спортсменок. Промежуточное первое место осталось за россиянкой Диной Авериной — 106,300.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Сали Сабиров

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Олимпиада Япония
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
    Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
    В финале олимпиады IQanat участвуют 30 школьников из ЗКО
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Заморозки прогнозируют в СКО
    4 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
    5 Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии