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    Гимнаст Нариман Курбанов выиграл этап Кубка мира в Дохе

    4 Марта 2023, 02:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Гимнаст Нариман Курбанов, представлявший Казахстан на этапе Кубка мира в Дохе, Катар, завоевал золотую медаль в упражнениях на коне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации гимнастики.

    Нариман набрал 15.400 очков оставил позади ирландского и тайпейского спортсмена.

    Отметим, что выступавший на этих упражнениях Азизов Ильяс занял шестое место с результатом 14.100.

    Ранее Нариман Курбанов завоевал «бронзу» на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Германии.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Гимнастика
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