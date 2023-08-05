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    Гимнаст Милад Карими завоевал второе «золото» на Универсиаде в Чэнду

    5 Августа 2023, 20:27

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Спортсмен Милад Карими принес Казахстану второе золото в финале соревнований на перекладине на Универсиаде в Чэнду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Казахстанский атлет занял первое место в финальных соревнованиях на перекладине, показав результат 14,800. На втором месте расположился гимнаст из Китая Ши Сун (14,600), на третьем - спортсмен из Японии Сугимото Каито (14,233).

    Ранее Милад Карими принес Казахстану «серебро» в мужских вольных упражнениях и «бронзу» в опорном прыжке.

    Другой казахстанский гимнаст Нариман Курбанов в этот же день занял второе место в соревнованиях по спортивной гимнастике на коне с результатом 15,266.

    Напомним, первое золото принесла Казахстану на Универсиаде в Чэнду Рита Бакишева в соревнованиях по тхэквондо.

    На данный момент у Казахстана в активе 19 наград: две золотые, семь серебряных и десять бронзовых.

    Мужская сборная Казахстана по спортивной гимнастике на Универсиаде представлена пятью спортсменами.

    31-я Всемирная летняя Универсиада проходит в китайском Чэнду с 28 июля по 8 августа. Казахстан представляют 93 атлета в 11 видах спорта.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Спорт Китай Универсиада Легкая атлетика
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