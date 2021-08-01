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    Гимнаст Милад Карими занял пятое место на Олимпиаде в Токио

    1 Августа 2021, 14:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский гимнаст Милад Карими стал пятым на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национальный Олимпийский комитет.

    В финале вольных упражнений он набрал 14.133 балла. Данный результат позволил ему занять пятое место в итоговом протоколе.

    Первым стал Артем Долгопят (Израиль) - 14,933. Второе место осталось за Рейдерлеем Запатой (Испания). «Бронзу» взял Руотен Сяо (Китай) - 14.766.

    Отметим, что Карими на текущей Олимпиаде пробился в три финала: в многоборье, вольных упражнениях и упражнениях на перекладине. Для олимпийского дебюта - прекрасный результат.

    В рамках прошедшего финала он обошел олимпийского чемпиона в командных соревнованиях Никиту Нагорного (Россия).

    3 августа Карими будет биться за медаль в финале упражнений на перекладине.

    Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

    Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Владислав Семенов

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Олимпиада Япония Видео Гимнастика
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