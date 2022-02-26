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    Гимн Казахстана впервые прозвучал на «малом чемпионате мира» по боксу

    26 Февраля 2022, 22:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Гимн Казахстана прозвучал впервые на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Первое «золото» Казахстану на международном турнире по боксу «Странджа» в Софии (Болгария) принесла Назым Кызайбай.

    В финале «малого чемпионата мира» в весовой категории до 50 килограммов Кызайбай встретилась с алжиркой Румайсой Буалем и уверенно победила ее единогласным решением судей — 5:0. В третьем раунде Буалем побывала в нокдауне. Таким образом, Назым Кызайбай выиграла для сборной Казахстана первую золотую медаль, и на турнире впервые прозвучал гимн Казахстана.

    Также в дневной сессии от Казахстана выступили Дамир Абдикадыр (51 кг) и Дина Жоламан (54 кг), однако они закончили выступление на турнире с серебряными медалями.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Соотечественники Спорт Патриотизм Бокс
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