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    Гигантскую опухоль удалили у подростка хирурги в Алматы

    30 Декабря 2022, 18:48

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Торакальные хирурги городской клинической больницы №1 Алматы успешно прооперировали 15-летнюю девочку с новообразованием переднего средостения слева, избавив ее от болей в грудной клетке и от дальнейших патологических изменений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе горбольницы, пациентка жаловалась на незначительный кашель с трудноотделяемой мокротой, дискомфорт в грудной клетке, которые впервые начали беспокоить в течение последнего года. Далее появились жалобы на частый продуктивный кашель и периодические боли в грудной клетке.

    По данным флюорографии и КТ–исследования грудной клетки, выявлено образование переднего средостения слева. После предварительной консультации торакального хирурга, пациентка направлена на плановую госпитализацию в Центр торакальной хирургии ГКБ №1 для оперативного вмешательства и верификации диагноза.

    Операционная бригада в составе заведующего Центра торакальной хирургии Нурлана Жыралкапова, и.о. заведующего операционным блоком Мухтара Нысанбая, анестезиолога-реаниматолога Армана Алпысбаева провела двухчасовую операцию на удаление образования. Выполнена полостная операция открытым доступом, так как образование больших размеров - 17 см и располагалось близко к сердцу и крупным сосудам.

    «Торакальными хирургами проделана ювелирная работа. Послеоперационный период протекал без особенностей. Благодаря профессионально выполненному хирургическому вмешательству юная пациентка избавилась и от болей, и от изнуряющего кашля. Больница оснащена самым современным диагностическим оборудованием, что дает возможность проводить высокоточную диагностику даже в самых сложных случаях заболеваний органов грудной клетки», - сообщили в пресс-службе горбольницы №1.

    По словам и.о. заведующего операционным блоком ГКБ №1 Мухтара Нысанбая, в Центре торакальный хирургии выполняется широкий спектр операций на органах грудной клетки, при различных заболеваниях легких, трахеи, средостения, пищевода, доброкачественных опухолей молочной железы а также реконструктивные операции на трахеи, бронхов, при деформациях грудной клетки таких как воронкообразая, килевидная.

    В клинической практике отделения широко применяются как традиционные, так и малоинвазивные методы хирургического лечения пациентов, в том числе взрослых и детей. Возможны различные варианты оказания хирургической помощи: бесплатное лечение по порталу бюро госпитализации в рамках ОСМС и платное лечение пациентов. Дети до 18 лет застрахованы государством и могут получить бесплатную медицинскую помощь.


    Фото: пресс-служба ГКБ №1

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Здравоохранение
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