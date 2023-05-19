Гигантскую миому весом более 10 кг удалили женщине алматинские врачи

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Гинекологи Центральной городской клинической больницы Алматы успешно провели уникальную операцию 56-летней пациентке, которая поступила в крайне тяжелом состоянии с диагнозом «гигантская миома матки», передает МИА «Казинформ».

Матка соответствовала 40 недельной беременности, весом более 10 кг. Новообразование достигло таких размеров, что пациентка с трудом могла дышать.

Уникальность операции состояла в том, что помимо основного диагноза пациентка страдала множественными сопутствующими заболеваниями: Артериальная гипертония, Миокардиодистрофия, синусовая тахикардия, Сахарный диабет 2 типа, тяжелой степени тяжести, стадия декомпенсации и острое осложнение - ацидозом тяжелой степени тяжести (смещение кислотно-щелочного баланса организма в сторону повышения кислотности).

Был проведен мультидисциплинарный консилиум врачей во главе заместителя директора ЦГКБ, ассоциированного профессора Жасулана Баймаханова, с профессором онко- гинекологом, д.м.н. Алисой Байназаровой и эндокринологом клиники Салтанат Шайдаровой, а также бригадой анестезиолог- реаниматологов.

После неполной стабилизации состояния, учитывая клинические проявления заболевания, в частности нарушения функции соседних органов, по жизненным показаниям была проведена операция - экстирпация матки с придатками.

«Так называют операцию по удалению матки при которой удаляют тело органа вместе с шейкой. Операция длилась около 2 часов и прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, состояние стабильное, она готовится к выписке», - говорит Алиса Байназарова.

В настоящее время пациентка проходит лечение в отделении гинекологии ЦГКБ.

Пациентка в свою очередь благодарит врачей за спасенную жизнь.

«20 лет назад появилась шишка, сначала она была маленькая, потом эта шишка начала увеличиваться в росте. Когда я ходила проверять сердце, мне сказали вам надо проверить миому. Но, на тот момент она меня не беспокоила. В 2021 году я лежала в больнице с коронавирусной инфекцией, тогда врачи меня тоже полностью обследовали, сделали УЗИ и сказали, что у меня образование, и после выписки рекомендовали обратиться к специалисту. Но, я и тогда не пошла. Так шли года, как всегда домашние дела, суета. То, что живот рос, думала поправляюсь в весе. Только когда у меня началось кровотечение после менопаузы мы уже забили тревогу. Когда мне сделали МРТ, сказали что у меня гигантская миома, что ее надо срочно убирать. Мое состояние на тот момент становилось все хуже и хуже, давление доходило до 195. Я безмерно благодарна врачам за то, что они спасли мою жизнь», - делится женщина.

Гинеколог Алиса Байназарова отмечает, что в настоящее время, миома матки является широко распространенным заболеванием.

Для того, чтобы женщине не волноваться о своем здоровье, а также вовремя «поймать» болезнь и вылечить ее, необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога и проходить обследования, так как о многих заболеваниях женщина может даже не знать и не чувствовать никаких симптомов.



