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    Гигантский курган раннего железного века нашли в СКО

    27 Июня 2023, 16:24

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области участники экспедиции по археологическим памятникам региона обнаружили курган-гигант, относящийся к периоду раннего железного века, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сотрудники центра по охране и использованию историко-культурного наследия ведут на своей странице в Instagram дневники экспедиции, рассказывают о наиболее интересных находках. Одна из них - курган раннежелезного века высотой 7 метров и диаметром 55 метров.

    «Этот «гигант» обнаружен в Есильском районе посреди распаханного поля. Курганы железного века зачастую напоминают крутые полушария. Для нашего региона характерны насыпи из земли. Главным признаком кургана является правильность его формы. Обычно курган в плане округлый, хотя бывают четырехугольные и удлиненные. Эта форма определялась заранее, а земля, нужная для возведения насыпи, бралась недалеко от площади, намеченной для сооружения кургана», - сообщили сотрудники центра.

    Экспедиция длится уже почти месяц. Организовали ее впервые за последние 18 лет. Впереди – еще два месяца работы в «поле» и обработка полученных данных. Результатом станет обновленный свод памятников региона и научные работы.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область История Казахстана Археология
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