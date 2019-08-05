Гигантский астeроид пролетит рядом с Землей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 10 августа астероид 2006 QQ23 пролетит на расстоянии всего лишь 0,049 астрономической единицы от Земли (7,3 миллиона километров), двигаясь со скоростью 16 740 километров в час. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр изучения околоземных объектов Лаборатории реактивного движения НАСА.

Этоткосмический камень составляет примерно 570 метров в диаметре, что превышаетвысоту знаменитого нью-йоркского небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг (443 метра).Сейчас этот космический камень не несет никакой угрозы для нашей планеты.

Внашей Солнечной системе находятся 900 околоземных объектов размером свышеодного километра, то есть намного превышающих астероид 2006 QQ23 по объему имассе.

НАСАотслеживает кометы и астероиды, подходящие на близкое расстояние к Земле, впервую очередь, не потому что они представляют собой непосредственную угрозу, адля того чтобы убедиться, что эти объекты не будут представлять собой угрозу вбудущем.

Каждыйгод в среднем шесть космических объектов размером с астероид 2006 QQ23 проходятмимо Земли, что делает такие сближения рядовыми событиями.

ТеперьНАСА знает, что этот астероид не столкнется с Землей в ближайшем будущем,однако продолжает следить за околоземными объектами и разрабатывать мероприятияпо противодействию астероидной угрозе, отмечает Центр изучения околоземныхобъектов Лаборатории реактивного движения космического ведомства США.