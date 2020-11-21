Гигантский астероид приблизится к Земле 29 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - К Земле приближается астероид 153201 (2000 WO107) размерами от 370 до 820 метров, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Центра изучения околоземных объектов NASA.

На минимальное расстояние к Земле астероид подойдет 29 ноября в 11:00 по времени Нур-Султана. Расстояние между астероидом и Землей составит более 4 млн км, что в 11 раз превышает дистанцию до Луны, поэтому он не должен представлять угрозы для нашей планеты.

Тем не менее, учёные не исключают опасность астероида, так как он пересечёт орбиту земного шара.

Спектральный анализ показал, что твёрдое каменистое тело содержит никель, железо и кобальт. По оценке базы данных Asterank, в которой собрана информация о 600 тысячах астероидах, стоимость полезных ископаемых на 2000 WO107 оценивается в 17,4 миллиарда долларов.



